Freund mit Messer verletzt: Frau (29) festgenommen

Eine 29-jährige Frau ist in der Nacht auf Sonntag wegen häuslicher Gewalt in ihrer Wohnung in Wien-Neubau festgenommen worden. Der Lebensgefährte der Frau hatte die Polizei alarmiert, nachdem ihn seine Partnerin mit einem Messer attackiert und ihm eine Schnittverletzung am Arm zugefügt haben soll.