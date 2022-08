Ehefrau gequält: Verdächtiger (50) festgenommen

Die Wiener Polizei hat am Freitag einen 50-Jährigen an seinem Arbeitsplatz festgenommen, der jahrelang seine Ehefrau misshandelt und bedroht haben soll. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, hatte sich die 53-Jährige an die Polizei gewandt und um Hilfe gebeten, weil sie seit 15 Jahren unter den körperlichen Übergriffen, Aggressionen und Drohungen des Mannes leide.