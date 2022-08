Helene Fischer freut sich auf München-Mega-Konzert

Es ist das einzige Konzert, das Superstar Helene Fischer 2022 gibt: Vor 130.000 Zuschauern will die 38-Jährige am Samstag in München auf einer riesigen Open-Air-Bühne ihr Album „Rausch“ vorstellen. Laut Veranstalter ist das Event auf dem Messegelände ausverkauft. In den vergangenen Monaten hatte sich die Schlagerqueen rar gemacht - jetzt ist sie zurück. Eine Tournee soll 2023 folgen. Dabei macht sie im September auch für mehrere Tage in der Wiener Stadthalle Halt.