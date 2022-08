„Tschick“ am Rollfeld kostet Duo Mallorca-Urlaub

Anstatt am Donnerstagabend vom, auch bei Vorarlberger Urlaubern sehr beliebten, Allgäu Airport in Memmingen in Richtung Mallorca abzuheben, haben zwei jungen Frauen nun eine Anzeige am Hals. Der Grund: Das stark alkoholisierte Duo rauchte vor dem Einsteigen in die Ryan-Air-Maschine auf dem Rollfeld noch eine Zigarette.