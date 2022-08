Ungehaltene Passagierin beleidigt Bodenpersonal

Anstatt mit dem Ryanair-Jet in den Urlaub ins spanische Malaga zu fliegen, verließ eine 53-Jährige am Montagabend den, auch bei Vorarlbergern sehr beliebten, Allgäu Airport in Memmingen zu Fuß. Der Grund: Sie wurde nach einem Disput wegen eines zu großen Koffers aus dem Terminal verwiesen.