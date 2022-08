Gouverneur: Drohnen über der Krim abgeschossen

Der russische Präsident Wladimir Putin trifft sich unterdessen in Sotschi mit dem kasachischen Staatschef Kassym-Schomart Tokajew. Das rohstoffreiche Kasachstan in Zentralasien ist ein Verbündeter Russlands. Was den Krieg gegen die Ukraine betrifft, achtet Kasachstan aber sehr auf Abstand zu Moskau.