Krim-Angriff: Hat Kiew neue Langstreckenwaffen?

Am Stützpunkt Saki an der Südwestküste der Krim gab es erhebliche Brandschäden, mindestens acht zerstörte Kampfflugzeuge sind deutlich zu erkennen. Russland hat bestritten, dass Flugzeuge beschädigt wurden, und erklärte, die Explosionen auf dem Stützpunkt am Dienstag seien zufällig gewesen. Die Ukraine hat sich nicht öffentlich zu dem Angriff bekannt. „Offiziell bestätigen oder dementieren wir nichts“, erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir müssen bedenken, dass es mehrere Epizentren von Explosionen zur gleichen Zeit gab“, teilte er zu den Schäden mit.