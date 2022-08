Winziges Krabbeltier legte Technik-Wunderwerk lahm

Die Schwebefähre, die unter einer 2,5 Kilometer langen Eisenbahnbrücke am Nord-Ostsee-Kanal in Norddeutschland Autos und Fußgänger über den Kanal transportiert, war erst seit März wieder in Betrieb. Laut dem IT-Magazin Golem.de wurde sie 2016 bei einer Kollision mit einem Frachter so schwer beschädigt, dass eine neue Gondel gebaut werden musste.