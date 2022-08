„Preistreiber“: SPÖ droht Kocher mit Ministerklage

Druck auch beim Sprit: „Pro Tank mindestens zwölf Euro zu viel“

Rendi-Wagner verwies auch auf die Kritik der Wettbewerbsbehörde an der Preisgestaltung der Mineralölindustrie: „Für jeden Volltank zahlt der österreichische Autofahrer mindestens um zwölf Euro zu viel.“ Die SPÖ-Chefin pocht auf das Preisgesetz, das vorsehe, dass der Wirtschaftsminister bei ungerechtfertigt hohen Preisen an den Zapfsäulen nicht nur ermächtigt, sondern verpflichtet sei, einzugreifen. Sie verweist auch auf Kroatien und Slowenien, wo es einen Preisdeckel an den Tankstellen gibt.