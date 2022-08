Fall Beinschab befeuert Kritik an Kronzeugen-Regel

„Es fehlt das Vertrauen in die Staatsanwaltschaft“

„Ich halte die Entscheidung der WKStA für sehr grenzwertig. Da wurden Gesetze gebogen. Ich sehe die Freiwilligkeit nicht gegeben“, sagt Stefan Prochaska. Der Rechtsanwalt hat Österreichs ersten Kronzeugen vertreten. Gernot Schieszler belastete im Telekom-Prozess andere und ersparte sich so Gefängnisaufenthalt. Prochaska kritisiert, es gebe zu wenig Anreize und keine Rechtssicherheit für Auspackfreudige. „Es ist leider nicht so wie im angloamerikanischen Raum, wo es einen klassischen Deal gibt, auch wenn die Person schon beschuldigt ist.“ So sieht das auch Strafverteidigerin Astrid Wagner. „Es fehlt so oft das Vertrauen in die Staatsanwaltschaft, Anwälte raten ihren Mandanten ab, auszupacken.“ Letztlich entscheidet die Oberstaatsanwaltschaft, ob die Aussagen auch den Kronzeugenstatus rechtfertigen.