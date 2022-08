Kronzeugenstatus für Meinungsforscherin Beinschab

Die Festnahme Beinschabs erfolgte im Zuge der Korruptionsermittlungen rund um Umfragen für Teile der ÖVP im Jahr 2016. Die Meinungsforscherin gilt als mögliche zentrale Figur in der Umfrageaffäre. Es geht es um mutmaßlich gefälschte Umfragen, in denen Kurz besonders positiv, Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner besonders negativ dargestellt worden sei. Später sollen diese Umfragen gegen (Steuer-)Geld in einer Gratiszeitung aufgetaucht sein.