Das besch****nste Serien-Ende aller Zeiten?

Achtung, Spoiler-Alarm! Das große Finale der „Sex and the City“-Saga ist da – und es endet im wahrsten Sinne des Wortes in der Toilette.
Nach dem dritten und letzten Staffelfinale von „And Just Like That“ tobt das Netz. Die finale Episode, die das Kapitel um die legendäre Kolumnistin Carrie Bradshaw abschließen sollte, lieferte ein Ende, das selbst die treuesten Fans fassungslos zurücklässt. Und das nicht im übertragenen Sinne!
In einer der letzten Szenen, die Carries Geschichte abschließt, sieht man nicht nur eine verstopfte Toilette – die Kamera zoomt tatsächlich auf einen Haufen Exkremente. Ein mehr als passendes Bild für die Richtung, die die Serie genommen hat?
Einige Bilder aus der finalen Folge zum Durchklicken:
Die eingefleischten Fans reagierten jedenfalls schockiert: „Warum verabschiede ich mich von einigen meiner liebsten Fernsehfiguren aller Zeiten und sehe auf meinem Bildschirm eine überlaufende Toilette?“, fragte sich nicht nur einer.
Nach dem Vorfall auf der Toilette macht sich Carrie allein auf den Heimweg. Zu Hause legt sie Barry Whites „You’re The First, The Last, My Everything“ auf.
Mit einem Lächeln setzt sie sich an den Computer und löscht den Beginn ihres neuen Romans, in dem angedeutet wurde, dass ihre Hauptfigur am Ende mit einem Mann zusammenkommt. Immerhin hat ja auch sie ihr Leben lang nach dem „Einen“ gesucht. „Mr. Big“, Aiden ...
Carrie erkennt endlich, dass sie nicht auf einen Mann warten muss, um glücklich zu sein. Sie löscht ihre erste Version und schreibt: „Die Frau erkannte, dass sie nicht allein war – sie war für sich allein.“
Ein kraftvolles Statement, das aber leider von einem Toiletten-Desaster überschattet wurde und die Fans am Ende fragen lässt: War das wirklich alles – „Just Like That ...“?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.