„And Just Like That“

Das besch****nste Serien-Ende aller Zeiten?

Society International
15.08.2025 12:45
Und plötzlich war Schluss: Die letzte Episode im Leben von Carrie Bradshaw ist geschrieben – und ...
Und plötzlich war Schluss: Die letzte Episode im Leben von Carrie Bradshaw ist geschrieben – und sie sorgt für mächtig Wirbel, leider nicht nur im positiven Sinn.(Bild: Photograph by Craig Blankenhorn/HBO Max)

Achtung, Spoiler-Alarm! Das große Finale der „Sex and the City“-Saga ist da – und es endet im wahrsten Sinne des Wortes in der Toilette.

0 Kommentare

Nach dem dritten und letzten Staffelfinale von „And Just Like That“ tobt das Netz. Die finale Episode, die das Kapitel um die legendäre Kolumnistin Carrie Bradshaw abschließen sollte, lieferte ein Ende, das selbst die treuesten Fans fassungslos zurücklässt. Und das nicht im übertragenen Sinne!

In einer der letzten Szenen, die Carries Geschichte abschließt, sieht man nicht nur eine verstopfte Toilette – die Kamera zoomt tatsächlich auf einen Haufen Exkremente. Ein mehr als passendes Bild für die Richtung, die die Serie genommen hat?

Einige Bilder aus der finalen Folge zum Durchklicken: 

Zu Beginn der Folge sitzt Carrie alleine in einem Restaurant. Damit sie nicht ohne jemanden ...
Zu Beginn der Folge sitzt Carrie alleine in einem Restaurant. Damit sie nicht ohne jemanden dasitzt, bekommt sie eine Puppe als Gegenüber.(Bild: Photograph by Craig Blankenhorn/HBO Max)
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker(Bild: Photograph by Craig Blankenhorn/HBO Max)
Sarah Jessica Parker und Niall Cunningham
Sarah Jessica Parker und Niall Cunningham(Bild: Photograph by Craig Blankenhorn/HBO Max)
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker(Bild: Photograph by Craig Blankenhorn/HBO Max)

Die eingefleischten Fans reagierten jedenfalls schockiert: „Warum verabschiede ich mich von einigen meiner liebsten Fernsehfiguren aller Zeiten und sehe auf meinem Bildschirm eine überlaufende Toilette?“, fragte sich nicht nur einer.

Nach dem Vorfall auf der Toilette macht sich Carrie allein auf den Heimweg. Zu Hause legt sie Barry Whites „You’re The First, The Last, My Everything“ auf.

Mit einem Lächeln setzt sie sich an den Computer und löscht den Beginn ihres neuen Romans, in dem angedeutet wurde, dass ihre Hauptfigur am Ende mit einem Mann zusammenkommt. Immerhin hat ja auch sie ihr Leben lang nach dem „Einen“ gesucht. „Mr. Big“, Aiden ...

Carrie erkennt endlich, dass sie nicht auf einen Mann warten muss, um glücklich zu sein. Sie löscht ihre erste Version und schreibt: „Die Frau erkannte, dass sie nicht allein war – sie war für sich allein.“

Carrie (Sarah Jessica Parker) und ihre Katze bleiben alleine ...
Carrie (Sarah Jessica Parker) und ihre Katze bleiben alleine ...(Bild: Photograph by Craig Blankenhorn/HBO Max)

Ein kraftvolles Statement, das aber leider von einem Toiletten-Desaster überschattet wurde und die Fans am Ende fragen lässt: War das wirklich alles – „Just Like That ...“?

