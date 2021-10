Kronzeugenregelung wird um sieben Jahre verlängert

WKStA in Bewertung eingebunden

Die bisherige Regel wurde jetzt neu bewertet. In diesen Prozess wurden die Behörden eingebunden, die sie am häufigsten anwenden, teilte das Justizministerium mit. Dazu gehörten die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die Bundeswettbewerbsbehörde und der Bundeskartellanwalt. Ein Kritikpunkt war bisher, dass ein potenzieller Kronzeuge nur an die Staatsanwaltschaft herantreten konnte. In Zukunft soll das explizit auch bei der Kriminalpolizei möglich sein, wie im Paragraf 209a der Strafprozessordnung ergänzt wird.