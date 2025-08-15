Legendär! Jetzt kommen die dicken Brummer

Mit den sogenannten „Bagger-Bikes“ (wörtlich eine Art von Tourenmotorrad, das durch Satteltaschen – englisch für „bags“ – und die Frontverkleidung auffällt) von Harley Davidson steigt die bekannteste Motorrad-Marke 2026 in den MotoGP-Zirkus ein. Bei sechs Stopps – allesamt mit Trainings, Qualifyings und Rennen – beginnend in Austin, Texas im März wird dann im September 2026 der erste Champion des Harley-GPs just in Spielberg gekürt. „Hier ist das perfekte Setting dafür“, lobte Dorna-Chef Ezpeleta. Zwölf bis 16 Motorräder werden in sechs bis acht Teams dabei sein, der Auswahlprozess läuft bereits. Schuessler: „Wir sind Harley Davidson, wir stehen für Rock and Roll. Wir gehen schon davon aus, dass wir die richtigen Charaktere für die Serie finden.“ Ex-MotoGP-Pilot Bradley Smith etwa fährt bereits in der US-amerikanischen King-of-the-Baggers-Serie.