Legendär! Jetzt kommen die dicken Brummer

Als ob das MotoGP-Event in Spielberg nicht schon kultig genug wäre, setzen die Verantwortlichen der Motorrad-Weltmeisterschaft noch einen drauf. Gemeinsam mit Harley Davidson wird‘s im Rahmen einer neuen Rennserie dank der US-Kultmarke ab 2026 im Murtal richtig legendär!
Das sollte die Herzen bei Motorrad-Fans höherschlagen lassen. Mit dem Harley Davidson Bagger-GP starten die Verantwortlichen von MotoGP-Rechteinhaber Dorna gemeinsam mit der US-amerikanischen Kultmarke eine Rennserie. „Uns gibt‘ seit 1903, 1904 war Harley Davidson schon im Rennsport“, sagte Global Director Jeff Schuessler in Spielberg und machte allen Anwesenden den Mund wässrig. „Ja, diese Bikes sind schnell – und ja, man kann mit ihnen Rennen fahren.“
Mit den sogenannten „Bagger-Bikes“ (wörtlich eine Art von Tourenmotorrad, das durch Satteltaschen – englisch für „bags“ – und die Frontverkleidung auffällt) von Harley Davidson steigt die bekannteste Motorrad-Marke 2026 in den MotoGP-Zirkus ein. Bei sechs Stopps – allesamt mit Trainings, Qualifyings und Rennen – beginnend in Austin, Texas im März wird dann im September 2026 der erste Champion des Harley-GPs just in Spielberg gekürt. „Hier ist das perfekte Setting dafür“, lobte Dorna-Chef Ezpeleta. Zwölf bis 16 Motorräder werden in sechs bis acht Teams dabei sein, der Auswahlprozess läuft bereits. Schuessler: „Wir sind Harley Davidson, wir stehen für Rock and Roll. Wir gehen schon davon aus, dass wir die richtigen Charaktere für die Serie finden.“ Ex-MotoGP-Pilot Bradley Smith etwa fährt bereits in der US-amerikanischen King-of-the-Baggers-Serie.
Kommentare
