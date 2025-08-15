Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Harley-GP am Ring

Legendär! Jetzt kommen die dicken Brummer

MotoGP
15.08.2025 13:10
Dorna-Chef Carlos Ezpeleta (r.) stellte gemeinsam mit den Verantwortlichen von Harley Davidson ...
Dorna-Chef Carlos Ezpeleta (r.) stellte gemeinsam mit den Verantwortlichen von Harley Davidson die neue Rennserie in Spielberg vor.(Bild: Pail Sepp)

Als ob das MotoGP-Event in Spielberg nicht schon kultig genug wäre, setzen die Verantwortlichen der Motorrad-Weltmeisterschaft noch einen drauf. Gemeinsam mit Harley Davidson wird‘s im Rahmen einer neuen Rennserie dank der US-Kultmarke ab 2026 im Murtal richtig legendär!

0 Kommentare

Das sollte die Herzen bei Motorrad-Fans höherschlagen lassen. Mit dem Harley Davidson Bagger-GP starten die Verantwortlichen von MotoGP-Rechteinhaber Dorna gemeinsam mit der US-amerikanischen Kultmarke eine Rennserie. „Uns gibt‘ seit 1903, 1904 war Harley Davidson schon im Rennsport“, sagte Global Director Jeff Schuessler in Spielberg und machte allen Anwesenden den Mund wässrig. „Ja, diese Bikes sind schnell – und ja, man kann mit ihnen Rennen fahren.“

Die „Baggers“ werden den Spielberg-Ring erobern.
Die „Baggers“ werden den Spielberg-Ring erobern.(Bild: Pail Sepp)

Mit den sogenannten „Bagger-Bikes“ (wörtlich eine Art von Tourenmotorrad, das durch Satteltaschen – englisch für „bags“ – und die Frontverkleidung auffällt) von Harley Davidson steigt die bekannteste Motorrad-Marke 2026 in den MotoGP-Zirkus ein. Bei sechs Stopps – allesamt mit Trainings, Qualifyings und Rennen – beginnend in Austin, Texas im März wird dann im September 2026 der erste Champion des Harley-GPs just in Spielberg gekürt. „Hier ist das perfekte Setting dafür“, lobte Dorna-Chef Ezpeleta. Zwölf bis 16 Motorräder werden in sechs bis acht Teams dabei sein, der Auswahlprozess läuft bereits. Schuessler: „Wir sind Harley Davidson, wir stehen für Rock and Roll. Wir gehen schon davon aus, dass wir die richtigen Charaktere für die Serie finden.“ Ex-MotoGP-Pilot Bradley Smith etwa fährt bereits in der US-amerikanischen King-of-the-Baggers-Serie.

Porträt von Georg Kallinger
Georg Kallinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
145.405 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
119.054 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
110.973 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2262 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1737 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1329 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf