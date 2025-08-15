12 Milliarden Euro kämpfen um den Titel
Premier-League-Start
Bühne frei für die beste und teuerste Fußball-Liga der Welt! Englands Premier League legt am Freitag los, Titelverteidiger Liverpool empfängt Bournemouth. Die Experten sind sich einig: Das könnte die spannendste Titelentscheidung seit vielen Jahren werden. Mittendrin sind auch drei Österreicher.
Zwei Milliarden Pfund (2,32 Milliarden Euro) haben die 20 Klubs der englischen Premier League beim Sommer-Shopping (bisher) für neue Kicker auf den Tisch gelegt.
