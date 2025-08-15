RB Leipzig hat Ersatz für Benjamin Sesko gefunden

Legendär! Jetzt kommen die dicken Brummer
Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Ersatz für den zu Manchester United gewechselten Benjamin Sesko gefunden. Am Freitag verkündete der Klub von Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald die Einigung mit dem brasilianischen Stürmer Romulo.
Der 23-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis 2030, die Ablöse an den türkischen Erstligisten Göztepe Izmir beträgt kolportierte 20 Mio. Euro plus Boni.
Romeulo wird mit der Trikotnummer 40 für die Bullen auf Torjagd gehen.
