Gelebter Hausverstand | Englischer Jubel

Gelebter Hausverstand. Der vielzitierte Hausverstand - in unserer Bundesregierung kaum zu orten. Die hat bekanntlich mit heutigem Tag die Corona-Pandemie quasi beendet, indem sie die Quarantäne-Pflicht für Infizierte aufgehoben hat. Nun stehen die Unternehmen vor der Herausforderung, wie sie mit infizierten Mitarbeitern umgehen soll. Ein „Krone“-Rundruf zeigt: Überwiegend werden Infizierte angewiesen, nicht in das Unternehmen/die Firma/die Institution zu kommen. Damit sie nicht Kolleginnen und Kollegen und/oder Kunden/Klienten oder andere Menschen, mit denen sie bei ihrer Arbeit zu tun haben, anstecken. Infizierte mit Symptomen in den Krankenstand, Infizierte ohne Symptome ins HomeOffice - das scheint das vorherrschende Modell ab heute zu sein. Bemerkenswert, dass offensichtlich Unternehmen, Betriebsräte und sonst für die derartige Regelungen in Betrieben Zuständige sich als pragmatischer und vorsichtiger als Minister Rauch & Co. entpuppen. Das ist gelebter Hausverstand.