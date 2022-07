Elektro-Lastenmoped erzeugt beim Bremsen Strom

Rekuperationsbremse und Schnellladesystem

Das E-Moped besitzt nicht nur eine Rekuperationsbremse, die beim Bremsen Strom in den Akku einspeist, sondern kann auch an Schnellladestationen geladen werden. An einer Sechs-Kilowatt-Ladesäule soll der 3,2-Kilowattstunden-Akku binnen 30 Minuten auf 80 Prozent Ladeleistung gebracht werden können. Damit dabei keine thermischen Probleme entstehen, gibt es ein aktives Heiz- und Kühlsystem.