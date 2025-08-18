Ex-Botschafter in Wien wird Vizeaußenminister

Nachfolger des verstorbenen Wladimir Titow?

Als naheliegend galt jedoch, dass Ljubinski zumindest teilweise Aufgaben des im Juli 2024 abberufenen und im Februar 2025 verstorbenen Vizeaußenministers Wladimir Titow übernehmen wird. Letzterer war unter anderem für Personal und Konsularfragen sowie für die Beziehung zu europäischen Staaten verantwortlich gewesen.