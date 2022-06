Elektro-Lastenräder im Test: Zwei sind „gut“

Schadstoffbelastung am Lastenrad

Ein Punkt, den der e-muli “st„ der Konkurrenz voraushat: Alle anderen Testräder waren an verschiedenen Stellen mit Schadstoffen belastet. Am schlimmsten trifft es das Lastenrad von Bullitt (eBullitt 6100). “Hier wurde in Teilen der Kindersitz-Gurte eine Belastung mit den Weichmachern DEHP und DBP festgestellt. Ersterer ist als fortpflanzungsgefährdend eingestuft und in Spielzeugen seit Jahren verboten„, stellt Kerbl klar.