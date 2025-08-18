Nach 23 Minuten! Sinner gibt gegen Alcaraz auf

„Es tut mir leid, Leute, ich kann nicht. Ich habe es versucht, aber ich kann nicht. Ich fühle mich schlecht. Ich kann mich nicht bewegen, ich habe das Gefühl, ich werde zusammenbrechen. Es tut mir leid für die Fans“, erklärte der seit Samstag 24-jährige Sinner dem Supervisor, nachdem er einen Arzt hinzugezogen hatte. „Pass gut auf dich auf, das ist das Wichtigste“, sagte der nun bei acht Masters-1000-Titeln haltende Alcaraz zu ihm.