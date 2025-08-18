Grabher schon in 1. Runde der US-Open-Quali out
Zwei im Hauptbewerb
Die Vorarlbergerin Julia Grabher ist am Montag gleich in der ersten Qualifikationsrunde der Tennis-US-Open ausgeschieden.
Die 29-Jährige war gegen Dominika Salkova als Nummer 14 der Ausscheidung angetreten und unterlag der Tschechin mit 5:7,6:3,2:6.
Am Dienstag (ab 17 Uhr MESZ) starten mit Sinja Kraus, Jurij Rodionov und Lukas Neumayer die übrigen drei genannten ÖTV-Akteure in die Qualifikation. Ihre Landsleute Filip Misolic und Sebastian Ofner stehen fix im Hauptbewerb.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.