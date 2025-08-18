Bundesheer-Friedenseinsatz in der Ukraine?

Militärische Stärke könne es nur mit Aufrüstung geben. „Das ist die Botschaft, die Trump uns gibt: Wir müssen in der Lage sein, uns um unsere eigenen Aufgaben zu kümmern.“ Und einer der wichtigsten Punkte der Politik sei es, für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung sorgen zu können – das gelte gerade für ein neutrales Land.