Affengruber holt bei Elche-Comeback Remis

Aitor Ruibal (21.) brachte Betis nach einem Gegenstoß voran, die Gäste vergaben in der zweiten Halbzeit noch eine gute Möglichkeit auf das zweite Tor. Elche hatte Probleme, wirklich Gefahr zu erzeugen, ehe German Valera eine gelungene Kombination in der 81. Minute zum Ausgleich vollendete. Am Samstag wartet auf den Aufsteiger im Auswärtsspiel bei Atletico Madrid die nächste schwierige Aufgabe.