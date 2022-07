Kärntner Exporte schaffen Rekordniveau von 2018

Insgesamt stehen über acht Milliarden Euro Exporte der Kärntner Unternehmen in der Bilanz. „Vor allem im Alpen-Adria-Raum hat unsere rasche Marktoffensive Früchte getragen, wie die Steigerungsraten von 31 Prozent nach Italien und mehr als 20 Prozent nach Slowenien zeigen“, erklärte heute Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl stolz: „Ein unglaublicher Stärkebeweis der Kärntner Wirtschaft, trotz all der Unsicherheiten an das Rekordjahr 2018 wieder heranzukommen!“ Nur fünf Bundesländer haben eine positive Außenhandelsbilanz - Kärnten zählt mit einem Plus von 516 Millionen Euro dazu.