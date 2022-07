Klagenfurter Altstadt wird heuer wieder verzaubert

Rund um den Stadtrichterplatz nahe dem Dom lockt wieder der größte innerstädtische Flohmarkt Europas die Tandler und Bummler. Zwischen dem Neuen Platz und dem Heuplatz tummeln sich Kleinkünstler, am Alten Platz entsteht die Gastronomiemeile. „Krone“-Lesefuchs Theo kommt mit Christian. Auf den Bühnen am Neuen und am Heuplatz unterhalten Bands.