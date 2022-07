Österreich und der Sultan

Ankara wird damit leben müssen, dass sich Landeskinder abnabeln. Volkstumsgruppen gibt es in vielen Staaten, allerdings auf folkloristischer Basis. Wenn aber eine religiöse Betreuung auch als lange Leine dient, ist Konfliktpotenzial vorprogrammiert. Das neue Entspannungsklima in den Sphären der hohen Politik soll letztlich bis unten in den Straßen ankommen.