Nehammer beruft Nationalen Sicherheitsrat ein

FPÖ verlangt Ausstieg aus Sanktionen gegen Russland

Die FPÖ hatte zuletzt ebenfalls auf Einberufung des Gremiums gepocht. FPÖ-Chef Herbert Kickl will eine noch größere Krise vor allem mit einer Maßnahme verhindern: mit dem Ausstieg aus den Sanktionen gegen Russland. Österreich als neutraler Staat beteilige sich derzeit an einem „Wirtschaftskrieg“, wie Kickl befand. Der FPÖ-Obmann erhofft sich stattdessen eine „Partnerschaft der Vernunft“ mit Ungarn gegen die „Allianz der moralisierenden Heuchler“. Laut krone.at-Infos könnten die Beratungen bis weit in die Nacht hinein andauern. Mit einem Ergebnis ist also wohl erst in den Morgenstunden zu rechnen.