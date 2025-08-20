Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rezept der Woche

Knusprige, selbstgemachte Pizza mit Pistazienpesto

Rezept der Woche
20.08.2025 15:30

Heute steht selbstgemachte Pizza auf der Karte. Peter Lehner zeigt uns, wie ein einfacher Pizzateig immer gelingt. Seine Version des italienischen Klassikers ist eine „Bianca“ also eine „weiße Pizza“ ohne Tomatensauce. Peter macht stattdessen ein köstliches Pistazienpesto und garniert mit marinierten Kirschparadeisern.

Pizzateig
Zutaten: 250g Pizzamehl, 170g lauwarmes Wasser, 2g Hefe, etwas Zucker, Salz, 1 TL Olivenöl 
Zubereitung:
Hefe mit einer Prise Salz und Zucker in Wasser auflösen. Mit den restlichen Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. Portionieren und zugedeckt 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. 
Den Teig zu einer runden Pizza ausziehen. Ohne Pesto bei 250°C ca. 10 Minuten backen. Mit den restlichen Zutaten belegen.

(Bild: krone.tv)

Pistazienpesto
Zutaten: 200g Pistazien, 1 Bund Basilikum, 50ml Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Zeste
Zubereitung: 
Alle Zutaten fein mixen und mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken.

Marinierte Tomaten
Zutaten: 100g Kirschparadeiser halbiert, Salz, Pfeffer, Olivenöl, fein geschnittenes Basilikum, Olivenöl, Zitrone
Zubereitung: 
Tomaten würzen und mit etwas Basilikum, Zitronenzeste und Olivenöl vermischen.
Pizza belegen:
Auf die knusprige Pizza mit einem Löffel das Pistazienpesto (gerne in kleinen Häufchen) und die marinierten Paradeiser verteilen. Knusprig, köstlich und selbstgemacht.
Auf Wunsch kann darauf noch etwas Mozzarella und hauchdünner Schinken verteilt werden. Auf Wunsch kann die belegte Pizza noch einmal kurz ins Rohr.

 

Newsletter abonnieren

Waren und Gutscheine von P.MAX im Wert von 1.090,- Euro gewinnen

P.MAX Schlafzimmer

Schlafzimmer-Einrichtung mit Boxspringbett

Wohnzimmereinrichtung

TV-Wände & Raumteilerlösungen von P.MAX

P.MAX Küche nach Maß

Individuelle Wohnküchen mit Kochinsel

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
209.769 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
190.498 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
185.662 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3121 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1473 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
972 mal kommentiert
Mehr Rezept der Woche
Rezept der Woche
Knusprige, selbstgemachte Pizza mit Pistazienpesto
Rezept der Woche
Erfrischender Sommerdrink – „sanfter Engel“
Rezept der Woche
Knuspriges Backhendl für „Philipp bewegt“
Rezept der Woche
Publikumsliebling Christoph Fälbl „in the kitchen“
Rezept der Woche
Grüne Salat-Gazpacho und Saibling aus Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf