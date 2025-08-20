Knusprige, selbstgemachte Pizza mit Pistazienpesto

Heute steht selbstgemachte Pizza auf der Karte. Peter Lehner zeigt uns, wie ein einfacher Pizzateig immer gelingt. Seine Version des italienischen Klassikers ist eine „Bianca“ also eine „weiße Pizza“ ohne Tomatensauce. Peter macht stattdessen ein köstliches Pistazienpesto und garniert mit marinierten Kirschparadeisern.