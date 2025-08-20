Dua Lipa: Ist DAS das heißeste Kleid des Sommers?

Wenig Stoff, viel nackte Haut

Auf Social Media teilte die Dua Lipa, die vor einigen Wochen die Verlobung mit Schauspieler Callum Turner öffentlich machte, nämlich zahlreiche Schnappschüsse ihres ausgelassenen Feier-Wochenendes. Und darunter fanden sich auch mehrere Aufnahmen der Sängerin in einem silbernen Glitzerdress, das so freizügig geschnitten war, dass den Fans glatt die Spucke wegblieb.