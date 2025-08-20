Vorteilswelt
„Killer-Dress"

Dua Lipa: Ist DAS das heißeste Kleid des Sommers?

Star-Style
20.08.2025 15:03
Dua Lipa sorgte bei ihrer Geburtstags-Sause in Spanien mit diesem Dress für viel Aufsehen.
Dua Lipa sorgte bei ihrer Geburtstags-Sause in Spanien mit diesem Dress für viel Aufsehen.(Bild: x.com/DUALIPA)

Dua Lipa feiert in wenigen Tagen ihren 30. Geburtstag, vorgefeiert hat die Sängerin ihren „Runden“ aber schon vor einigen Tagen. Aber nicht ohne in Sachen Styling so richtig auf den Putz zu hauen.

Mit ihren Freunden jettete Dua Lipa in der letzten Woche nach Spanien, um schon mal auf ihren runden Geburtstag anzustoßen. Für ihren „Birthday-Trip“ hatte die Sängerin aber nicht nur ziemlich sexy Bademode eingepackt, sondern auch ein ziemlich heißes Party-Outfit. Wenn nicht sogar DAS heißeste Kleid des diesjährigen Sommers!

Wenig Stoff, viel nackte Haut
Auf Social Media teilte die Dua Lipa, die vor einigen Wochen die Verlobung mit Schauspieler Callum Turner öffentlich machte, nämlich zahlreiche Schnappschüsse ihres ausgelassenen Feier-Wochenendes. Und darunter fanden sich auch mehrere Aufnahmen der Sängerin in einem silbernen Glitzerdress, das so freizügig geschnitten war, dass den Fans glatt die Spucke wegblieb. 

Dua Lipa selbst war jedenfalls mehr als begeistert von dem sexy Look. Im Kommentar zu den Bildern schwärmte sie: „Mein bester Freund hat für mich ein Killer-Dress für eine andere perfekte Nacht gemacht. Alle sagen Danke, Giuliiiiiiii.“ 

Verlobter war begeistert
Bei dem Designer des heißen Stückchens Stoff handelt es sich übrigens um den italienischen Designer Giuliano Calza, der das Label GCDS gegründet hat, und der bei Dua Lipas Geburtstags-Trip natürlich mit dabei war.

Auch Callum Turner (links) war von Dua Lipas Look angetan.
Auch Callum Turner (links) war von Dua Lipas Look angetan.(Bild: instagram.com/dualipa)

Wie übrigens auch Callum Turner, der vom Anblick seiner Verlobten in dem sexy Glitzerkleid sichtlich begeistert war ...

