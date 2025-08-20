Mädchen während Flug in die Schweiz vergewaltigt

Der Fall sorgt für Aufsehen, da das neue Sexualstrafrecht, dass seit Juli 2024 gilt, zur Anwendung kam. Dabei gilt: „Nein heißt Nein. Es wird als Vergewaltigung gewertet, wenn ein Opfer durch Worte oder Gesten zeigt, dass es mit einer sexuellen Handlung nicht einverstanden ist, und nicht nur bei erzwungenen Geschlechtsverkehr. Somit werden auch beischlafähnliche Handlungen, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind, als Vergewaltigung gewertet.