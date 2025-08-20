„Herr Magister“ zog vor und in Amtsgebäuden blank

Dass es vor Gebäuden von Justiz und Exekutive dann und wann zu Demonstrationen und anderen Unmutsbekundungen kommt, ist keine Seltenheit. Dass dabei jemand blankzieht, kommt eher selten vor. Dass es sich dabei auch noch um einen studierten Magister handelt, der sich gewählt und fachlich sattelfest ausdrückt, verwunderte am Mittwochmorgen dann doch den einen oder anderen Polizeibeamten.