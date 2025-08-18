Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal

In Washington treffen Trump, Selenskyj und führende Europäer aufeinander – doch Russland-Experte Alexander Dubowy warnt im „Krone“-Talk: Statt echter Sicherheitsgarantien für die Ukraine drohen faule Kompromisse, die Moskau stärken und die NATO schwächen könnten.
„Die Europäer werden alles daran setzen, Trump im Boot zu halten und ihn von der Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu überzeugen“, erklärt Dubowy im „Krone“-Studio. Dabei gehe es weniger um mögliche Gebietsabtretungen, sondern vielmehr um die Frage: Wie kann Kiew künftig verlässlich geschützt werden? Erste Überlegungen reichen bis zu einer Stationierung europäischer Truppen in der Ukraine – allen voran Großbritannien und Frankreich. Deutschland hingegen signalisiere zuletzt eher Rückzug.
Besonders brisant sei laut Dubowy ein Vorschlag aus dem Umfeld Trumps: eine Art Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantie, die jedoch stark den russischen Vorstellungen entspreche. „Das würde Russland ein Vetorecht über die Ausrichtung der Ukraine geben – für Kiew ein absolutes No-Go“, warnt der Experte.
Gefährliche Grauzone
Solche Garantien, so Dubowy weiter, entsprächen im Kern den Forderungen Moskaus aus den Istanbuler Verhandlungen 2022. Die Ukraine bliebe damit in einer gefährlichen Grauzone: offiziell zwar unter Schutz, tatsächlich aber ohne echten Beistand. „Russland könnte jederzeit erneut angreifen und gleichzeitig an dringlichen Sitzungen über die Eskalation teilnehmen“, so der Russland-Experte.
Und was bedeutet das für Europa? „Sollte Putin seine Erwartungen durchsetzen, stünde die gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur vor einer faktischen Neuordnung“, betont Dubowy. Die NATO würde geschwächt, das Baltikum bleibe massiv gefährdet. Schon ein gezieltes Austesten der Beistandklauseln könnte genügen, um die Einheit des Westens zu erschüttern.
„Trump kann Deal jederzeit kippen“
Trumps jüngste Aussagen würden zudem zeigen, dass er weniger Druck auf Moskau als vielmehr auf Kiew ausübt. Für Selenskyj gehe es deshalb beim Gipfel vor allem darum, den geheimdienstlichen Austausch mit Washington und die militärischen Lieferungen aus den USA abzusichern. „Denn Trump kann diesen Deal jederzeit wieder kippen – und genau darin liegt die größte Gefahr“, warnt Dubowy.
