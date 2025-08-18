Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal

Gefährliche Grauzone

Solche Garantien, so Dubowy weiter, entsprächen im Kern den Forderungen Moskaus aus den Istanbuler Verhandlungen 2022. Die Ukraine bliebe damit in einer gefährlichen Grauzone: offiziell zwar unter Schutz, tatsächlich aber ohne echten Beistand. „Russland könnte jederzeit erneut angreifen und gleichzeitig an dringlichen Sitzungen über die Eskalation teilnehmen“, so der Russland-Experte.

Und was bedeutet das für Europa? „Sollte Putin seine Erwartungen durchsetzen, stünde die gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur vor einer faktischen Neuordnung“, betont Dubowy. Die NATO würde geschwächt, das Baltikum bleibe massiv gefährdet. Schon ein gezieltes Austesten der Beistandklauseln könnte genügen, um die Einheit des Westens zu erschüttern.