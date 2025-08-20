Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Privat wie nie!

Kidman begeistert Fans mit seltenen Familienfotos

Society International
20.08.2025 16:00
Nicole Kidman zeigt sich in der Bildergalerie, die sie gerade auf Instagram veröffentlicht hat, ...
Nicole Kidman zeigt sich in der Bildergalerie, die sie gerade auf Instagram veröffentlicht hat, unter anderem mit ihrer Tochter Sunday Rose.(Bild: instagram.com/nicolekidman)

„Sommer-Erinnerungen - jetzt geht es zurück in die Schule“. Mit einem Instagram-Posting blickt Nicole Kidman noch einmal auf die schönen letzten Monate zurück. 

0 Kommentare

Weil Ehemann Keith Urban auf Tournee war, hatte die 58-Jährige viel Zeit mit ihren Töchtern verbracht. Das belegten seltene Fotos von Kidman mit Faith (14) und Sunday (17), die das Trio unter anderem auf einem Musikfestival, bei einem Konzert und beim Feiern von Sundays Geburtstag zeigten.

Das ist Kidman besonders wichtig
Auch postete Oscargewinnerin Schnappschüsse aus dem Urlaub, die zudem Kidmans Mutter Janelle und jüngere Schwester Antonia (55) mit deren sechs Kindern zeigen. Ein Familieninsider verriet „People“: „Für Nic ist es sehr wichtig, dass ihre Töchter Zeit mit Oma, ihrer Tante und den Cousins und Cousinen verbringen. Die Kidman-Familie war schon immer sehr eng.“ Und das soll auch in der nächsten Generation weiterhin so bleiben.

Hier können Sie sich durch die „Sommer-Erinnerungen“ von Nicole Kidman klicken – liebe Fotos der Schauspielerin mit ihren Töchtern inklusive!

Doch jetzt ist Kidman mit ihren Töchtern wieder zurück in der Wahlheimat Nashville und ihr Fokus liegt ganz auf dem neuen Schuljahr. Was sie mit einem Schnappschuss eines Hundes, hinter dem „Back to School“ steht, illustrierte.

„Reden über intimsten Dinge“
Im Mai hatte Kidman im Magazin „Allure“ verraten, wie eng ihr Band mit ihren Töchtern sei: „Ich sitze abends an ihren Betten und wir reden über die intimsten Dinge. Ich darf sie führen.“

Lesen Sie auch:
Bei der Balenciaga-Show in Paris zeigte sich Nicole Kidman mit straffer Miene und langen, ...
Foto aufgetaucht
So sieht Nicole Kidman ganz ohne Perücke aus!
11.07.2025
Werbespot mit Mama
Nicole Kidmans Tochter feiert süße Model-Premiere
26.07.2025

Die Promi-Mama bestand allerdings darauf, dass sie stets sicher geht, nicht zu übergriffig zu werden und die Grenzen ihrer Girls zu respektieren: „Sie dürfen mir auch ruhig mal sagen, dass ich ruhig sein soll. Und ich kann mich auch bei ihnen entschuldigen und mich für sie einsetzen.“ Kidman ist stolz auf die gute Beziehung, die sie als Mama zu ihren Teenie-Mädels hat: „Es ist so schön, das sagen zu können!“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
209.769 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
190.498 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
185.662 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3121 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1473 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
972 mal kommentiert
Mehr Society International
Privat wie nie!
Kidman begeistert Fans mit seltenen Familienfotos
Offen für neue Liebe
Gloria Gaynor hat mit Freundin „Golden Girls“-WG
„Wäre fast gestorben“
Claudia Effenberg plant drittes Jawort mit Stefan
„Wenn es heiß ist ...“
Tiffani Thiessen nascht komplett hüllenlos Kuchen
Liebte „Friends“-Star
Kristin Davis packt über Gspusi mit Perry aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf