Kidman begeistert Fans mit seltenen Familienfotos

„Sommer-Erinnerungen - jetzt geht es zurück in die Schule“. Mit einem Instagram-Posting blickt Nicole Kidman noch einmal auf die schönen letzten Monate zurück.
Weil Ehemann Keith Urban auf Tournee war, hatte die 58-Jährige viel Zeit mit ihren Töchtern verbracht. Das belegten seltene Fotos von Kidman mit Faith (14) und Sunday (17), die das Trio unter anderem auf einem Musikfestival, bei einem Konzert und beim Feiern von Sundays Geburtstag zeigten.
Das ist Kidman besonders wichtig
Auch postete Oscargewinnerin Schnappschüsse aus dem Urlaub, die zudem Kidmans Mutter Janelle und jüngere Schwester Antonia (55) mit deren sechs Kindern zeigen. Ein Familieninsider verriet „People“: „Für Nic ist es sehr wichtig, dass ihre Töchter Zeit mit Oma, ihrer Tante und den Cousins und Cousinen verbringen. Die Kidman-Familie war schon immer sehr eng.“ Und das soll auch in der nächsten Generation weiterhin so bleiben.
Hier können Sie sich durch die „Sommer-Erinnerungen“ von Nicole Kidman klicken – liebe Fotos der Schauspielerin mit ihren Töchtern inklusive!
Doch jetzt ist Kidman mit ihren Töchtern wieder zurück in der Wahlheimat Nashville und ihr Fokus liegt ganz auf dem neuen Schuljahr. Was sie mit einem Schnappschuss eines Hundes, hinter dem „Back to School“ steht, illustrierte.
„Reden über intimsten Dinge“
Im Mai hatte Kidman im Magazin „Allure“ verraten, wie eng ihr Band mit ihren Töchtern sei: „Ich sitze abends an ihren Betten und wir reden über die intimsten Dinge. Ich darf sie führen.“
Die Promi-Mama bestand allerdings darauf, dass sie stets sicher geht, nicht zu übergriffig zu werden und die Grenzen ihrer Girls zu respektieren: „Sie dürfen mir auch ruhig mal sagen, dass ich ruhig sein soll. Und ich kann mich auch bei ihnen entschuldigen und mich für sie einsetzen.“ Kidman ist stolz auf die gute Beziehung, die sie als Mama zu ihren Teenie-Mädels hat: „Es ist so schön, das sagen zu können!“
