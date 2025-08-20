Vorteilswelt
„Kleiner und dunkler“

Astronomen entdecken neuen Mond des Uranus

Wissenschaft
20.08.2025 15:31
Der Uranus zählt nun 29 bekannte Monde.
Der Uranus zählt nun 29 bekannte Monde.(Bild: revers_jr - stock.adobe.com)

„S/2025 U1“ lautet der vorläufige Name des neuen Uranusmondes, den eine Gruppe an Astronomen in den USA entdeckte. Der Mond ist kleiner und dunkler als alle bisher bekannten inneren Uranus-Monde und blieb deshalb so lange unentdeckt.

Astronomen haben mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops einen neuen Mond des Planeten Uranus entdeckt. Der Himmelskörper mit der vorläufigen Bezeichnung S/2025 U1 erweitert die Zahl der bisher bekannten Uranus-Monde auf 29, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilt.

„Kleiner Mond, aber wichtige Entdeckung“
Der Trabant wurde in einer Serie von zehn jeweils 40 Minuten langen Langzeitbelichtungen mit der Nahinfrarotkamera des Webb-Teleskops sichtbar. Ausgewertet wurden die Daten von einer Forschungsgruppe am Southwest Research Institute (SwRI) im US-Bundesstaat Colorado. Den Durchmesser des Himmelskörpers schätzt das Team um Maryame El Moutamid auf rund zehn Kilometer. „Es ist ein kleiner Mond, aber eine bedeutende Entdeckung – selbst „Voyager 2“ hat ihn beim Vorbeiflug vor fast 40 Jahren nicht gesehen“, sagte El Moutamid.

Kein anderer Planet hat so viele kleine innere Monde wie Uranus.

Matthew Tiscareno, Wissenschaftler

Mini-Mond blieb bisher verborgen
Damit ist S/2025 U1 kleiner und lichtschwächer als alle bisher bekannten inneren Uranus-Monde. Aufgrund seiner geringen Helligkeit blieb er früheren Beobachtungen etwa durch die 1977 gestartete Raumsonde „Voyager 2“ und andere Teleskope verborgen.

„S/2025 U1“ bewegt sich zwischen Umlaufbahnen zweier Monde
Der Eisriese Uranus ist von der Sonne aus gesehen der siebente Planet des Sonnensystems. Mit einem Durchmesser von gut 51.000 Kilometern ist er der drittgrößte Planet. Der neu entdeckte Mond bewegt sich auf einer nahezu kreisförmigen Bahn in rund 56.000 Kilometern Abstand vom Planetenzentrum, zwischen den Umlaufbahnen der Monde Ophelia und Bianca.

„Kein anderer Planet hat so viele kleine innere Monde wie Uranus, und ihre Wechselwirkungen mit den Ringen deuten auf eine chaotische Geschichte hin“, erklärte Teammitglied Matthew Tiscareno.

Offizieller Name noch unklar
Bisher sind alle Monde des Uranus nach Figuren der beiden englischen Dichter William Shakespeare und Alexander Pope benannt. Über den offiziellen Namen von S/2025 U1 entscheidet die Internationale Astronomische Union – das Verfahren kann allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

James-Webb-Weltraumteleskop essenziell für Forschung
Für die Wissenschaftler zeigt die Entdeckung, wie sehr das James-Webb-Weltraumteleskop die Erforschung der äußeren Planeten des Sonnensystems voranbringt. „Fast vier Jahrzehnte nach „Voyager 2“ erweitert das James-Webb-Teleskop unsere Sicht auf Uranus und sein rätselhaftes Mondsystem“, so El Moutamid.

