Astronomen entdecken neuen Mond des Uranus

Mini-Mond blieb bisher verborgen

Damit ist S/2025 U1 kleiner und lichtschwächer als alle bisher bekannten inneren Uranus-Monde. Aufgrund seiner geringen Helligkeit blieb er früheren Beobachtungen etwa durch die 1977 gestartete Raumsonde „Voyager 2“ und andere Teleskope verborgen.

„S/2025 U1“ bewegt sich zwischen Umlaufbahnen zweier Monde

Der Eisriese Uranus ist von der Sonne aus gesehen der siebente Planet des Sonnensystems. Mit einem Durchmesser von gut 51.000 Kilometern ist er der drittgrößte Planet. Der neu entdeckte Mond bewegt sich auf einer nahezu kreisförmigen Bahn in rund 56.000 Kilometern Abstand vom Planetenzentrum, zwischen den Umlaufbahnen der Monde Ophelia und Bianca.