Große Preisunterschiede bei Schulsachen aufgedeckt

Deutliche Unterschiede

Ein paar Beispiele: Der Preisunterschied bei Uhu-Stick-Klebestiften liegt bei 100 Prozent, bei Stabilo-Filzstiften sind es 65 Prozent oder bei Tintenlöschern von Pelikan bei 60 Prozent. Die billigsten Schultaschen-Sets mit mehreren Teilen, etwa Federpennal und Sportbeutel, kosten je nach Handelskette zwischen rund 60 und 101 Euro, die teuersten zwischen rund 80 und 290 Euro.