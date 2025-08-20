Große Preisunterschiede bei Schulsachen aufgedeckt

Erstaunliche Ergebnisse zeigt der Preismonitor der Arbeiterkammer: Bei Schulsachen kosten gleiche Produkte je nach Geschäft fast doppelt so viel. Es lohnt sich daher, beim Einkauf genau zu schauen.
In knapp zwei Wochen startet das neue Schuljahr. Für die Eltern beginnen die Kosten bereits zuvor. Der Schulstart kann etwa für Volksschüler richtig teuer werden. Das belegt auch der aktuelle AK-Preismonitor bei 53 Schulartikeln im Juli bei fünf Online-Handelsketten und drei Filialen.
Die Unterschiede können bei ein und denselben Produkten enorm sein. „Es lohnt sich also, beim Einkauf genau zu schauen“, rät AK-Bildungsexpertin Claudia Kreiner-Ebinger.
Deutliche Unterschiede
Ein paar Beispiele: Der Preisunterschied bei Uhu-Stick-Klebestiften liegt bei 100 Prozent, bei Stabilo-Filzstiften sind es 65 Prozent oder bei Tintenlöschern von Pelikan bei 60 Prozent. Die billigsten Schultaschen-Sets mit mehreren Teilen, etwa Federpennal und Sportbeutel, kosten je nach Handelskette zwischen rund 60 und 101 Euro, die teuersten zwischen rund 80 und 290 Euro.
AK-Bildungsexpertin Claudia Kreiner-Ebinger
So kauft man günstiger ein
Die AK Burgenland hat sechs Tipps, wie Eltern beim Schulsachen-Einkauf Geld sparen können:
Nachhaltig einkaufen: Einen Blick auf die Qualität werfen, nachhaltigere Artikel sparen Geld.
