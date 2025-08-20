Vorteilswelt
Große Preisunterschiede bei Schulsachen aufgedeckt

Burgenland
20.08.2025 15:43
Einkaufen für das neue Schuljahr: Es zahlt sich aus, Preise der verschiedenen Artikel zu ...
Einkaufen für das neue Schuljahr: Es zahlt sich aus, Preise der verschiedenen Artikel zu vergleichen (Symbolfoto).(Bild: Evelyn Hronek)

Erstaunliche Ergebnisse zeigt der Preismonitor der Arbeiterkammer: Bei Schulsachen kosten gleiche Produkte je nach Geschäft fast doppelt so viel. Es lohnt sich daher, beim Einkauf genau zu schauen.

In knapp zwei Wochen startet das neue Schuljahr. Für die Eltern beginnen die Kosten bereits zuvor. Der Schulstart kann etwa für Volksschüler richtig teuer werden. Das belegt auch der aktuelle AK-Preismonitor bei 53 Schulartikeln im Juli bei fünf Online-Handelsketten und drei Filialen.

Die Unterschiede können bei ein und denselben Produkten enorm sein. „Es lohnt sich also, beim Einkauf genau zu schauen“, rät AK-Bildungsexpertin Claudia Kreiner-Ebinger.

53 Schulartikel wurden beim AK-Preismonitor überprüft.
53 Schulartikel wurden beim AK-Preismonitor überprüft.(Bild: Birbaumer Christof)

Deutliche Unterschiede
Ein paar Beispiele: Der Preisunterschied bei Uhu-Stick-Klebestiften liegt bei 100 Prozent, bei Stabilo-Filzstiften sind es 65 Prozent oder bei Tintenlöschern von Pelikan bei 60 Prozent. Die billigsten Schultaschen-Sets mit mehreren Teilen, etwa Federpennal und Sportbeutel, kosten je nach Handelskette zwischen rund 60 und 101 Euro, die teuersten zwischen rund 80 und 290 Euro.

Zitat Icon

Die Preisunterschiede bei Produkten sind enorm und können bis zu rund 100 Prozent ausmachen. Es lohnt sich, beim Einkauf genau zu schauen.

AK-Bildungsexpertin Claudia Kreiner-Ebinger

Bild: AK Burgenland

So kauft man günstiger ein
Die AK Burgenland hat sechs Tipps, wie Eltern beim Schulsachen-Einkauf Geld sparen können:

  • Preise prüfen: Es gibt immer wieder Aktionen, vor allem vor Schulbeginn, da ist es deutlich billiger.

  • Nachhaltig einkaufen: Einen Blick auf die Qualität werfen, nachhaltigere Artikel sparen Geld.

  • Ökologisch einkaufen: Zu umweltfreundlichen Produkten greifen, etwa zu wieder befüllbaren Filzstiften.
  • Füllfeder ausprobieren: Federqualität und Gestaltung des Schafts (Griffmulden) sind sehr wichtig! Vor dem Kauf ausprobieren, wie die Füllfeder in der Hand liegt.
  • Fachhandel: Service und Beratung sind hier traditionell gut. Im Fachhandel kann manchmal auch eine Einkaufsliste im Geschäft abgeben werden und die Produkte werden fertig zusammengestellt.
  • Clever einkaufen: Bei dieser Initiative wird auf Schulartikel aufmerksam gemacht, die qualitativ hochwertig, günstig und umweltfreundlich sind. Mehr auf www.schuleinkauf.at
