Knappe Gasversorgung: Krisensitzung der Regierung

E-Control: Kein Grund zur Alarmstufe

E-Control Vorstand Wolfgang Urbantschitsch sah am Dienstag im Ö1-„Morgenjournal" keinen Anlass für die Ausrufung der Alarmstufe. „Ich denke, dass im Augenblick auf Basis der vorliegenden Informationen und des Lagebildes, das wir vor uns haben, nämlich dass über 300 Gigawattstunden täglich in die Speicher hineinkommen, aus meiner Sicht jetzt einmal, für heute keine Veranlassung besteht, eine solche Alarmstufe auszurufen", so Urbantschitsch.