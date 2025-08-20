Einigung! Valtteri Bottas erhält Formel-1-Cockpit

Früher obdachlos, jetzt Fußball-Profi in England
Insel-Märchen
Ab 2026 geht Cadillac als elftes Formel-1-Team an den Start – mit Valtteri Bottas als Fahrer! Der 35-jährige Finne kehrt somit als Stammpilot zurück.
Der Deal ist offenbar schon fix! Wie die beiden Formel-1-Portale „RacingNews365“ und „Formula.hu“ berichten, haben sich Cadillac und Valtteri Bottas, der aktuell Ersatzfahrer bei Mercedes ist, auf eine Zusammenarbeit geeinigt.
In den kommenden Tagen soll Bottas als Pilot präsentiert werden.
Wer wird zweiter Cadillac-Fahrer?
Wer das zweite Cockpit beim Rennstall übernehmen wird, ist noch unklar. In der Pole-Position befindet sich offenbar Sergio Perez. Zuletzt war auch Mick Schumacher mit Cadillac in Verbindung gebracht worden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.