Deal wohl schon fix

Einigung! Valtteri Bottas erhält Formel-1-Cockpit

Formel 1
20.08.2025 15:13
Valtteri Bottas darf sich freuen.
Valtteri Bottas darf sich freuen.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Ab 2026 geht Cadillac als elftes Formel-1-Team an den Start – mit Valtteri Bottas als Fahrer! Der 35-jährige Finne kehrt somit als Stammpilot zurück.

0 Kommentare

Der Deal ist offenbar schon fix! Wie die beiden Formel-1-Portale „RacingNews365“ und „Formula.hu“ berichten, haben sich Cadillac und Valtteri Bottas, der aktuell Ersatzfahrer bei Mercedes ist, auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

In den kommenden Tagen soll Bottas als Pilot präsentiert werden. 

Wer wird zweiter Cadillac-Fahrer?
Wer das zweite Cockpit beim Rennstall übernehmen wird, ist noch unklar. In der Pole-Position befindet sich offenbar Sergio Perez. Zuletzt war auch Mick Schumacher mit Cadillac in Verbindung gebracht worden.

