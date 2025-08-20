Vorteilswelt
Offen für neue Liebe

Gloria Gaynor hat mit Freundin „Golden Girls“-WG

Society International
20.08.2025 15:00
Sängerin Gloria Gaynor ist zwar aktuell Single, wohnt aber nicht allein.
Sängerin Gloria Gaynor ist zwar aktuell Single, wohnt aber nicht allein.(Bild: APA/Matt Licari/Invision/AP)

Sängerin Gloria Gaynor lebt nach eigenen Worten mit einer Freundin in einer WG. „Ich bin allein, aber ich lebe nicht allein. Meine beste Freundin, eine andere Geschiedene, und ich, wir leben zusammen“, sagte die 81-Jährige der Zeitschrift „Bunte“. 

0 Kommentare

Sie kochten gemeinsam und verbrächten den Tag zusammen, sagte Gaynor weiter. „Meine Nichte wohnte eine Weile bei uns und nannte uns die ,Golden Girls‘.“

Gaynor war dem Bericht zufolge von 1979 bis 2005 mit ihrem Manager Linwood Simon verheiratet. Wie sieht es bei ihr aktuell mit der Liebe aus? „Ich habe gerade keine neue Liebe, bin aber offen für was auch immer Gott für mich bereithält. Ich fühle, irgendetwas wird kommen, aber Gott mag es, uns hin und wieder zu überraschen“, sagte die Sängerin.

„Weiß nicht, wo ich ohne Glauben wäre“
Gaynor zählt nicht nur bei der Liebe auf Gott: „Wem kann ich vertrauen und wem nicht, das lerne ich von ihm. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Wenn ich nicht zu Hause bin, schaue ich eine Online-Predigt. Ich weiß nicht, wo ich heute ohne meinen Glauben wäre.“

Die 1943 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Sängerin wurde in den 70er- und 80er-Jahren mit Songs wie „I Will Survive“ und „I Am What I Am“ weltberühmt.

Das Kennedy-Zentrum als größte Kultureinrichtung der US-Hauptstadt Washington zeichnet Gaynor für ihr künstlerisches Lebenswerk aus. US-Präsident Trump hat die Kontrolle über die Institution. Eine Verleihungsgala findet am 7. Dezember im Opernhaus des Zentrums statt.

ALLE NEWSLETTER
Folgen Sie uns auf