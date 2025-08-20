Sattelaufleger löst sich und kracht in Gartenhaus

Sachschaden enorm

Dieser durchbrach die Leitschiene, einen Holzzaun und landete auf dem Dach eines Gartenhauses, das dadurch zerstört wurde. „Zum Glück waren die Bewohner zuvor ins Haus gegangen“, so die Feuerwehr Obdach. Auch der 61-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag blieb unverletzt. Der Sachschaden dürfte aber enorm sein und kann noch nicht beziffert werden.