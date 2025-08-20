Deutsches Maut-Debakel: Scheuer muss vor Gericht

Der Chef der CSU-Landesgruppe innerhalb der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Hoffmann, kritisierte die Anklage Scheuers. Der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten teilte mit: „Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft ist nicht nachvollziehbar. Die Vorwürfe, um die es geht, wurden bereits in einem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags umfassend geprüft, und es wurde keine Falschaussage des damaligen Bundesverkehrsministers und seines Staatssekretärs festgestellt. Ich gehe davon aus, dass dieses Verfahren zum gleichen Ergebnis kommen wird.“