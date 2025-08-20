WAC krallt sich afrikanischen Hoffenheim-Spieler

Zwei Jahre Haft für einen „heißen“ Fotografen
WAC schlägt am Transfermarkt zu und krallt sich laut „Krone“-Infos einen nigerianischen Innenverteidiger aus Hoffenheim. Linker Verteidiger ebenso aus Nigeria im Anflug.
Vor dem Hinspiel der Conference-League-Play-off am Donnerstag in Klagenfurt verstärkt sich der WAC auf der Innenverteidiger-Position.
Aus Hoffenheim kommt der Nigerianer Emmanuel Chukwu. Der 18-Jährige spielte zuletzt in der 2. Mannschaft der Deutschen in der Regionalliga, hat sechs Länderspiele für die U21 am Buckel. Vorerst wird der Afrikaner wohl bei den WAC Amateuren in der Regionalliga auflaufen, um sich für die Bundesliga beweisen zu können.
Mit Austin Uzondu (Nig/19) steht ein linker Verteidiger aus Nigeria als nächster Transfer vor der Türe.
