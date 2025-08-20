WAC krallt sich afrikanischen Hoffenheim-Spieler

Aus Hoffenheim kommt der Nigerianer Emmanuel Chukwu. Der 18-Jährige spielte zuletzt in der 2. Mannschaft der Deutschen in der Regionalliga, hat sechs Länderspiele für die U21 am Buckel. Vorerst wird der Afrikaner wohl bei den WAC Amateuren in der Regionalliga auflaufen, um sich für die Bundesliga beweisen zu können.