Verteidiger-Talent

WAC krallt sich afrikanischen Hoffenheim-Spieler

Kärnten
20.08.2025 15:12
WAC schlägt am Transfermarkt zu und krallt sich laut „Krone“-Infos einen nigerianischen Innenverteidiger aus Hoffenheim. Linker Verteidiger ebenso aus Nigeria im Anflug.

Vor dem Hinspiel der Conference-League-Play-off am Donnerstag in Klagenfurt verstärkt sich der WAC auf der Innenverteidiger-Position.

Lesen Sie auch:
Fürs Mittelfeld
Präsident verrät: Nigerianer vor WAC-Wechsel!
15.08.2025
Manager-Gipfel
Weissman nun wieder ernsthaftes Thema beim WAC
10.08.2025
Geld von Austria fehlt
Vaterfreuden bei Cvetko vor Kärnten-„Heimkehr“
17.08.2025

Aus Hoffenheim kommt der Nigerianer  Emmanuel Chukwu. Der 18-Jährige spielte zuletzt in der 2. Mannschaft der Deutschen in der Regionalliga, hat sechs Länderspiele für die U21 am Buckel. Vorerst wird der Afrikaner wohl bei den WAC Amateuren in der Regionalliga auflaufen, um sich für die Bundesliga beweisen zu können.

Mit Austin Uzondu (Nig/19) steht ein linker Verteidiger aus Nigeria als nächster Transfer vor der Türe.

