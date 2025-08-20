Dutzende Festnahmen: Schlag gegen die Drogenszene

Der Tiroler Polizei ist offenbar ein größerer Schlag gegen die kriminelle Drogenszene gelungen. Im Zuge monatelanger Ermittlungen konnten Dutzende Tatverdächtige festgenommen und angezeigt werden, heißt es. Hinsichtlich genauerer Details hüllt sich die Exekutive noch in Schweigen.
Bekanntgegeben wurde bisher nur, dass im Rahmen der Ermittlungen in diesem Fall Bargeld, verschiedene Suchtmittel sowie „andere Gegenstände“ im Wert von fast zwei Millionen Euro sichergestellt worden seien.
Nähere Informationen noch unter Verschluss
Nähere Details wurden vorerst nicht verraten. Die Polizei verwies auf eine für Donnerstagvormittag angesetzte Pressekonferenz, bei der Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac sowie der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts, Philipp Rapold, über den erfolgreichen Schlag gegen die Drogenszene näher informieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.