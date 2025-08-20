Dutzende Festnahmen: Schlag gegen die Drogenszene

Nähere Informationen noch unter Verschluss

Nähere Details wurden vorerst nicht verraten. Die Polizei verwies auf eine für Donnerstagvormittag angesetzte Pressekonferenz, bei der Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac sowie der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts, Philipp Rapold, über den erfolgreichen Schlag gegen die Drogenszene näher informieren.