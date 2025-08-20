Kabinen-Eklat in Marseille: Teamspieler muss gehen

Der 53-fache französische Fußball-Nationalspieler Adrien Rabiot ist von seinem Verein Olympique Marseille nach einem Zwischenfall in der Kabine auf die Transferliste gesetzt worden. Ein Schritt, der viele überrascht – aber einen brisanten Hintergrund hat.
Die Auftaktniederlage gegen Stade Rennes am vergangenen Freitag alleine war es nicht, die Olympique Marseille einen unruhigen Saisonstart bescherte. Vielmehr war es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Teamkollegen nach dem Spiel. In der Kabine gerieten nämlich Rabiot und Jonathan Rowe aneinander.
Es folgten unschöne Szenen. Die beiden Kicker beleidigten sich zunächst heftig und wurden schließlich sogar handgreiflich. Die Streithähne wurde deshalb von den folgenden Trainings ausgeschlossen, doch damit nicht genug, wie jetzt bekannt wurde. Denn der Verein setzt gleich beide Spieler auf die Transferliste!
Trainer legt nochmal nach
Dieser Schritt verwundert in Frankreich, besonders hinsichtlich Rabiot. Zumal Trainer Roberto De Zerbi dem 53-fachen französischen Teamspieler auch noch eine verbale Ohrfeige mit auf den Weg gibt und dessen mangelndes Engagement für die Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr kritisiert. Noch in der vergangenen Saison hatte der 30-Jährige wesentlichen Anteil daran, dass man Vizemeister wurde.
„Von Liebe auf den ersten Blick zum Sturm – eine unglaubliche Trennung zwischen Adrien Rabiot und dem OM“, titelte die französische Sportzeitung „L’Équipe“, die damit nicht alleine dasteht. Allerdings gilt Rabiot durchaus als schwieriger Charakter, der zuvor auch schon während seiner Zeit bei Juventus Turin einige Male angeeckt ist ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.