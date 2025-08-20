Pilot starb bei Absturz: Das ergab die Obduktion

Ergebnis erst in ein paar Wochen

Zur Erklärung: Ein Lee ist die dem Wind abgewandte Seite eines Berges. Ein Segelflugzeug, das in ein Lee gerät, würde einen Abwindbereich mit Turbulenzen und starken Fallböen erleben, was zu einem Verlust an Höhe und potenziellen Schwierigkeiten beim Steuern des Flugzeugs führen könne. Zur genauen Absturzursache werde ein Gutachten erstellt. Mit einem Ergebnis sei erst in mehreren Wochen zu rechnen.