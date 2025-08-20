Nazi-Tattoo auf Hand führte zu achter Verurteilung

Zwei SS-Runen hat sich der 18-Jährige auf seine rechte Hand stechen lassen. Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinn nach dem Verbotsgesetz lautet deshalb der Vorwurf beim Geschworenenprozess am Mittwoch im Salzburger Landesgericht. Diesen Vorwurf räumte der Angeklagte auch reumütig ein und sprach von einer „Rauschaktion“. Aufgefallen ist das Nazi-Zeichen einem Justizwachebeamten im April – obwohl der 18-Jährige schon seit Oktober in einer Zelle der Justizanstalt Salzburg sitzt. Während er erklärte, dass das Tattoo ein Freund von ihm vor seinem Haftaufenthalt gestochen habe, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er sich das Tattoo erst vor kurzem im Gefängnis machen ließ.