Mann (21) lauert Ex-Freundin auf Donauinsel auf

Blutige Eskalation in Wien-Donaustadt: Ein 21-jähriger Syrer soll seiner Ex-Freundin am Dienstagabend auf der Donauinsel aufgelauert und sie attackiert haben. Stunden später kam es vor ihrer Wohnung zu einer Messerstecherei mit ihren Verwandten. Doch die Gewaltspirale riss nicht ab: In derselben Nacht wurde die Frau erneut bedroht ...
Man bemerkt die Blicke, wenn man beobachtet wird und bekommt es mit der Angst zu tun. So erging es vermutlich auch der jungen Frau, die abends auf der Donauinsel unterwegs war. Plötzlich soll ihr 21-jähriger Ex-Freund aufgetaucht sein und sie brutal attackiert haben.
Die Frau wollte sich trotz des Angriffs nicht entmutigen lassen und wandte sich daraufhin an die Polizei. Dort schilderte sie den Beamten, dass es schon während der Beziehung wiederholt zu Übergriffen gekommen sei.
Ex-Freund mit Stichverletzung am Rücken
Eine Fahndung nach dem Verdächtigen blieb zunächst erfolglos. Doch nur wenige Stunden später stand der Mann plötzlich vor der Wohnung seiner ehemaligen Partnerin und klingelte dort mehrfach.
Im Innenhof kam es daraufhin zu einer Rauferei mit männlichen Angehörigen der Frau, bei dem ihr 26-jähriger Bruder eine Schnittwunde an der Hand erlitt, der Tatverdächtige selbst eine Stichverletzung am Rücken. Beide Männer wurden notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht – die mutmaßliche Tatwaffe blieb verschwunden.
Der Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratung unter der Hotline 0800 216346 an.
Weitere Ansprechpartner:
In derselben Nacht erneut bedroht
Die Polizei trennte die Kontrahenten und zeigte alle Beteiligten an. Gegen den 21-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Doch die Gewaltspirale riss nicht ab: Noch in derselben Nacht bedrohten ein Freund des Verdächtigen und zwei Unbekannte die junge Frau mehrfach schwer. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.
