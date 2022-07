Gasspeicher nur zu rund 45 Prozent gefüllt

GSA-Speicher in Haidach weiterhin leer

Im Gegensatz dazu ist der Speicher der Gazprom Storage Austria, der ebenfalls in Haidach ist, weiterhin leer. Damit er zukünftig genauso befüllt werden kann, hat Österreichs Regierung kürzlich das Gaswirtschaftsgesetz geändert. Über Haidach und Deutschland werden unter anderem Tirol und Vorarlberg mit Gas versorgt, da diese beiden Bundesländer nicht mit dem Gasnetz in Ostösterreich verbunden sind. Österreich hat am 30. März die Frühwarnstufe bezüglich Gasversorgung ausgerufen. Bevor sich die Regierung über die Situation berät, kündigte die FPÖ an, den Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen.