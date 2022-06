Großbritannien: „Bitte keine Babys im Parlament“

Bitte möglichst keine Babys im Parlament: Die britischen Abgeordneten sollen ihren Nachwuchs besser nicht ins Unterhaus, in Ausschüsse oder die Westminster Hall bringen, wenn sie dort die Abläufe verfolgen oder sich einbringen wollen - so heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Weisung des zuständigen Ausschusses. Es dürfe allerdings eine Art „Ermessensspielraum“ geben, der von den jeweiligen Vorsitzenden „sparsam“ angewandt werden solle.