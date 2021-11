Abgeordnete darf mit Baby nicht ins Parlament

Die Labour-Politikerin Stella Creasy hat ihr wenige Monate altes Baby mit ins britische Parlament mitgenommen - und sich damit ein mahnendes E-Mail von der Parlamentsverwaltung eingehandelt. „Man sollte seinen Sitz in der Kammer nicht in Begleitung eines Kindes einnehmen“, hieß es in dem Mail. Creasy übte scharfe Kritik an dieser Haltung, die sich gegen arbeitende Mütter richte.